Ein 62 Jahre alter Rennradfahrer ist am Donnerstag gegen 16.45 Uhr in der Villastraße in Edenkoben mit einem vierjährigen Jungen kollidiert, der plötzlich zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Straße rannte, wie die Polizei mitteilt. Der Junge erlitt eine Platzwunde. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Schürfwunden an Händen und Armen zu.