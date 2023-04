Ein 15-Jähriger und ein 13-Jähriger haben am Freitagabend versucht, in die Schulsporthalle einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, wollten die beiden durch die Notausgangstür in das Gebäude kommen. Nachdem sie bereits die Blechverkleidung abgerissen und ein Loch in die Tür gestemmt hatten, wurden sie von einem Zeugen erwischt und flüchteten. Kurz darauf kamen sie wieder an den Tatort zurück, um ihre Rucksäcke zu holen. Dabei wurden sie festgenommen und später auf der Polizeidienststelle ihren Eltern übergeben. Obwohl der Zeuge das Kind und den Jugendlichen eindeutig identifizierte, bestreiten die beiden die Tat. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.