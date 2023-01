Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag an einem auf dem Schloss-Parkplatz in Bad Bergzabern abgestellten weißen Alfa 159 Kombi die beiden roten Kennzeichen SÜW-06163 gestohlen. Nach Angaben der Polizei rissen der oder die Täter teilweise die Trägerplatine mit ab. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 zu melden