Der Kaufhof in Landau schließt möglicherweise schon zum 31. Oktober. Davon geht wohl der Betriebsrat aus. Die Konzernleitung von Galeria Karstadt Kaufhof hat sich noch nicht geäußert.

Bekanntlich hat sie am Freitag bekannt gegeben, 62 der bundesweit 172 Häuser zu schließen. Darunter ist auch Landau. Wegen des Abrisses der Immobilie mit 5500 Quadratmeter Verkaufsfläche am Hauptbahnhof wäre hier aber ohnehin am 31. Januar 2021 Schluss. Eigentümer Ehret & Klein aus Starnberg plant einen Wohn- und Gebäudekomplex, der 2024 eröffnet werden soll. Dann hätte Michael Ehret Galeria Kaufhof gerne wieder als Mieter gesehen.

„Es tut uns leid für die Mitarbeiter“, sagte Firmensprecherin Kerstin Kruppok mit Blick auf die aktuelle Entwicklung. Die rund 50 Kaufhof-Mitarbeiter wissen noch nicht, woran sie sind. Olga Komlew vom Betriebsrat des Kaufhofs in Landau sagte, sie habe noch keine endgültigen Informationen. Die Interessen der Belegschaft werden auch von der Gewerkschaft Verdi vertreten.

Stefan Prinz, Gewerkschaftssekretär beim Landesverband, sieht mit Sorge, dass Galeria Karstadt Kaufhof – derzeit in einem Schutzschirmverfahren – zum 1. Juli Insolvenz beantragen könnte. Dann würde sich die Kündigungsfrist auf drei Monate verkürzen. „Für den ein oder anderen Mitarbeiter wären das vier Monate weniger Gehalt“, betonte Prinz.