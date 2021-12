In der Wiesenstraße in Bad Bergzabern haben unbekannte Täter an einem silberfarbenen Mercedes am Donnerstag gegen 1.25 Uhr die Katalysatoren gestohlen, wie die Polizei berichtet. Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern um Hinweise zu den Insassen eines dunklen Audi A4. Das Fahrzeug hatte sich nach der Tat in Richtung Oberotterbach entfernt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.