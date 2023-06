Beim Kartonhersteller Buchmann in Annweiler-Sarnstall kann derzeit nicht produziert werden. Das teilte Unternehmenssprecherin Caroline Tessé am Mittwoch mit. Grund für den Stillstand sei ein Brand, der bereits am frühen Montagmorgen ausgebrochen war. Laut Tessé fing ein Umroller Feuer, auf den der produzierte Karton zur Weiterverarbeitung aufgerollt wird. Personen seien nicht zu Schaden gekommen, lediglich vier Kollegen von der Werkfeuerwehr hätten wegen einer leichten Rauchvergiftung kurzzeitig behandelt werden müssen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. „Das wird derzeit noch festgestellt, wir haben unter anderem Gutachter im Haus“, sagt Tessé. Mitarbeiter sind vom Produktionsstopp nicht betroffen, „es gibt keine Kurzarbeit oder Ähnliches, es wird ganz normal weitergearbeitet“. Wie lange die Produktion stillstehen wird, ist unklar. „Da reden wir aber eher von Tagen oder Wochen, nicht von Monaten“, erklärt die Sprecherin. Auch die Kunden können zunächst weiter beliefert werden. „Wir haben momentan relativ viele Vorräte“, sagt Tessé. Zudem könne nach der Übernahme durch die Weig-Gruppe auch auf deren Werk in Mayen (Vulkaneifel) zurückgegriffen werden.

Mit 350 Mitarbeitern ist Buchmann einer der größten Arbeitgeber in der Region. In Sarnstall produziert das Unternehmen Faltschachtelkartons auf Altpapierbasis. Der Umsatz lag zuletzt bei 190 Millionen Euro.