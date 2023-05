Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Vorständin hat sich als Sprachrohr der Alten und Kranken gesehen und sich bei Bedarf auch in die Politik eingemischt. Jetzt geht sie in den Ruhestand, den sie mit Pferd und Motorrad genießen will. Aber ganz lässt sie nicht los.

Karin Leiner hat ihren Beruf immer auch politisch verstanden: Die Vorständin der Ökumenischen Sozialstation Landau will nicht nur Alte und Kranke in deren vier Wänden gut versorgt wissen,