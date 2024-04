Die Verzweiflung in der Westpfalz muss groß sein. Der Kaiserslauterer Stadtrat musste diese Woche sogar das Kiffen erlauben, damit dort überhaupt noch jemand auf die Volksfeste kommt. Weil trotz aller Liberalisierung in Gegenwart von Jugendlichen nicht gekifft werden darf, kann man diese Entscheidung seltsam finden. Landau hat schon länger erklärt, dass dies für den Maimarkt nicht infrage kommt: Es gibt Schulen in der Nähe, und Jugendliche machen einen Großteil des Publikums solcher Feste aus. Vor allem aber ist noch gar nicht geregelt, wer für Kontrollen zuständig wäre. Das ist auch der eigentliche Kern der Lauterer Entscheidung: Es gibt ein Vollzugsdefizit, was ein ziemliches Armutszeugnis für das Land ist. Auf dem Stuttgarter Frühlingsfest hat sich das Problem anders gelöst. Da grassierte das fiese Norovirus, bei dem kein einziges Papierblättchen zum Tütendrehen genutzt werden kann, sondern anderweitig benötigt wird. Aber das ist so etwa die letzte Lösung, die wir uns für den Maimarkt wünschen. boe