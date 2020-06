Es war eine knappe Entscheidung, ob auf dem Rathausplatz eine Geisterbahn oder ein Riesenrad aufgestellt wird, ist aus eingeweihten Kreisen zu hören. Man habe sich letztlich für die Variante „hoch hinaus“ entschlossen, heißt es aus dem Stadtvorstand, da so inmitten der Coronakrise eine positive Botschaft gesendet werde. Es habe zwar einige Zyniker gegeben, die gemeint haben sollen, eine Geisterbahn sei „genau der richtige Kommentar zur Coronakrise“, aber die haben sich nicht durchgesetzt. Ein weiteres Argument gegen die Bahn: Im Riesenrad werden ab und an Weinproben angeboten. Noch ist zwar keine angekündigt, aber das muss nicht so bleiben. Auf der Geisterbahn wäre eine Weinprobe eher schwierig umzusetzen. Man hört schon das Gemecker: „Ich habe mich erschrocken, nun hab ich Rotweinflecken auf der Kleidung. Ich verklag euch alle!“ Das will niemand riskieren. Und „Geisterbahn mit Wasserprobe“ wäre in der Pfalz nun auch nicht gerade ein Kassenschlager.