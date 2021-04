Ist es Selbstbeweihräucherung, wenn sich ein Oberbürgermeister per Zeitungsanzeigen an die Öffentlichkeit wendet, wie das SPD und Pfeffer&Salz-Fraktion im Stadtrat Thomas Hirsch (CDU) unterstellen? Jein, sagt die Redaktion. Ein Oberbürgermeister wird mit harten Nachrichten zur Krise immer ein offenes Ohr in einer Redaktion finden. Schwieriger ist das mit persönlicher Ansprache an die Bürger, Ermutigung und Durchhalteparolen. Das ist zumindest nicht das Kerngeschäft der Redaktionen. Folglich bleibt dem Oberbürgermeister dabei nur der Weg über die Anzeige. Dass dann neben Emotion und Information das eigene Licht nicht gerade unter den Scheffel gestellt wird, ist nahezu unvermeidlich, denn in der Krise wollen verunsicherte Bürger Macher sehen, nicht Zauderer und Zweifler. Das gilt im Übrigen auch für Landräte – und für Ministerpräsidentinnen mit SPD-Parteibuch, die einen deutlich größeren Etat für Öffentlichkeitsarbeit haben.