Die Redaktion hat sich geirrt. Die Idee mit dem Rosenplatz als zentralem Bestandteil des Boulevards Ostbahnstraße war von Anfang an Quatsch, und die Denkmalpflege ist schief gewickelt, wenn sie den Pavillon des Ostringcenters nicht unter Schutz stellt. Wegen des Films „Treffer“ von 1984. Auf den haben unsere Leser via Facebook aufmerksam gemacht, und darin ist der Pavillon zu sehen. In dem Streifen – wir kannten ihn leider bisher nicht, aber es gibt ihn auf Youtube – geht es um drei junge Motorradfreaks, „die mit 200 Sachen durchs Leben donnern“ (Werbespruch von damals), und man weiß gar nicht so recht, ob man den jungen Dietmar Bär oder die silberne Ducati mit den orangefarbenen Streifen besser finden soll. Wir zitieren einfach mal ein Filmportal: „Kneipenschlägereien und Motorradrennen in der süddeutschen Provinz: Dominik Grafs Treffer ist ein Kleinod des deutschen Films der 80er Jahre.“ Der Streifen sei „angefüllt mit der Vitalität des räudigen, postklassischen Genrekinos. Der anarchische Geist der billig heruntergekurbelten Bikerfilme (...) weht durch die Pfalz.“ Dagegen nimmt sich ein Dornröschenplatz viel zu lieb aus.