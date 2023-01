Ein in einem Terrarium lebender Kaiman sollte am Montagmittag, etwa 12 Uhr, aus einer Wohnung in der Bad Bergzaberner Marktstraße in eine Auffangstation gebracht werden. Wie die Polizeiinspektion Bad Bergzabern mitteilt, wohnt der eigentliche Besitzer des Tieres nicht mehr dort. Und mit dem jetziger Bewohner, der berufstätig ist und sich um das Tier kümmert, war der Termin nicht abgesprochen. Beim Eintreffen vom Sozialdienst der Justiz und der Polizei sei er nicht vor Ort gewesen. Die Notwendigkeit, ohne seine Anwesenheit in die Wohnung einzudringen, bestand laut Polizei jedoch nicht. Es muss nun ein neuer Termin für die Abholung des Kaimans gefunden werden. Das Terrarium mit dem Tier war bei dem Wohnungswechsel in den vergangenen Tagen festgestellt worden. Unklar ist laut Polizei derzeit noch, ob der Kaiman überhaupt in der Wohnung gehalten werden darf.