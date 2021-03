Ein Kabeldieb ist der Polizei auf der A65 ins Netz gegangen. Einer Streife fiel am frühen Dienstagmorgen gegen 2 Uhr bei der Anschlussstelle Edenkoben ein langsam fahrender Sprinter auf, weshalb das Fahrzeug kontrolliert wurde. Der 30 Jahre alte Fahrer konnte laut Polizei keinerlei Papiere vorzeigen. Bei der Überprüfung des Laderaums entdeckten die Beamten, dass über zwei Tonnen Kabel transportiert wurden. Über die Herkunft der Kabel machte der Fahrer keine Angaben. Sowohl die Ladung als auch das Fahrzeug wurden sichergestellt. Mittlerweile weiß die Polizei, dass die Kabeltrommeln von einer Baustelle aus dem Bereich Merklingen in Baden-Württemberg stammen. Gegen den Mann aus dem Raum Neustadt wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.