Ein 15-Jähriger ist am Donnerstag an einem Einkaufsmarkt in der Kapeller Straße in Bad Bergzabern von einem Lieferwagen angefahren und danach von dessen Fahrer beschimpft worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Junge gegen 17.50 Uhr an einer Überquerungshilfe die Straßenseite wechseln. Zunächst stoppte der weiße Lieferwagen. Als der 15-Jährige jedoch zwei Schritte nach vorne ging, drückte der Fahrer des Wagens wieder aufs Gaspedal und fuhr den Jungen an. Anschließend sei der Fahrer ausgestiegen, habe den Fußgänger mit Beleidigungen beschimpft und sei dann in Richtung Stadtmitte weggefahren, so die Polizei. Verletzt wurde der junge Mann nicht. Der Fahrer des weißen Lieferwagens mit SÜW-Kennzeichen ist laut Aussage des Jungen Anfang 40, etwa 165 Zentimeter groß, hat eine Glatze und trug eine weiße Hose und eine weiße Jacke. Gegen den Fahrzeugführer wird wegen mehrerer Delikte ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.