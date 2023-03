In Ilbesheim musste der einstige Jugendraum wegen des steigenden Raumbedarfs der Kita weichen, in Vorderweidenthal wurden die für die Jugendarbeit genutzten Räume bereits vor Jahren wegen Schimmelbefalls aufgegeben. Die zuständigen Verbandsgemeinden Landau-Land und Bad Bergzabern haben für die Mädchen und Jungen neue Räume gefunden. In Ilbesheim befindet sich der Treffpunkt im oberen Stockwerk des Dorfgemeinschaftshauses, in Vorderweidenthal wurde ein Platz im ehemaligen Schul- und Gemeindehaus gefunden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sollen beide Jugendtreffs neu ausgestattet werden. Der Landkreis steuert dabei jeweils 500 Euro bei, was zehn Prozent der förderfähigen Kosten entspreche. Der Jugendhilfeausschuss hat den Verbandsgemeinden zudem den Weg geebnet, Landesmittel für die Projekte zu beantragen. Zu den Voraussetzungen gehört nämlich unter anderem, dass das Gremium des Landkreises die Pläne prüft und sich finanziell an der Umsetzung beteiligt.