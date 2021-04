Die Polizei hat am Donnerstagmittag eine 56 Jahre alte Autofahrerin in den Semmeläckern in Edenkoben kontrolliert. Nach ihrer Fahrerlaubnis befragt, gab die Frau an, dass sie ihren Führerschein zu Hause vergessen hätte. Eine Überprüfung ergab, dass der Frau bereits 2007 die Fahrerlaubnis gerichtlich entzogen wurde, wie die Polizei mitteilt. Die Fahrt war beendet. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.