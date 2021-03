In der Südpfalz sind von Dienstag auf Mittwoch 55 Corona-Neuinfektionen nachgewiesen worden, 42 im Landkreis Germersheim und 13 im Landkreis Südliche Weinstraße und in Landau. Folgende Einrichtungen sind neu betroffen: Im Katholischen Kindergarten St. Laurentius in Bornheim wurde bereits in der vergangenen Woche ein Kind positiv getestet. Da sich alle Kontaktpersonen bereits in häuslicher Absonderung befanden, waren keine weiteren Kontaktnachverfolgungen nötig. In der Gebrüder-Ullrich-Realschule plus in Maikammer und Hambach wurde die Infektion bei einem Schüler nachgewiesen. Auch im St.-Paulus-Stift Herxheim wurden zwei Bewohner positiv getestet. In beiden Fällen dauern die weiteren Ermittlungen noch an. Die Inzidenzwerte (Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) betragen für Landau 34,1, für den Kreis SÜW 42,5 und für den Kreis Germersheim 121,7.