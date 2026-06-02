An zwei Kreuzungen in Landau wurden Umweltmessstationen installiert. Sie sollen Daten dazu liefern, wie sich eine intelligente Ampelsteuerung auf die Luftqualität auswirkt.

Graue Kästen stehen an den Kreuzungen Maximilianstraße/Paul-von-Denis-Straße/Rheinstraße und Schlossstraße/Xylanderstraße in Landau. Dort erfassen Sensoren künftig Umweltdaten wie Luftschadstoffe. Die Messungen sind Teil des Forschungsprojekts Aiamo (Artificial Intelligence and Mobility/Künstliche Intelligenz und Mobilität), in dem der Einsatz Künstlicher Intelligenz im Mobilitätsmanagement erprobt wird.

Modellregionen Landau und Leipzig

In Landau liegt der Schwerpunkt auf einer optimierten Ampelsteuerung entlang der Hauptverkehrsachsen. Durch eine dynamische Anpassung der Versatzzeiten zwischen Ampeln soll der Verkehr laut Mitteilung flüssiger laufen und Stop-and-Go verringert werden. Die Stationen erfassen dafür zunächst Werte im aktuellen Verkehrsablauf, um Veränderungen nach einer Optimierung der Schaltungen bewerten zu können.

Landau ist in dem Projekt neben Leipzig Modellregion. Als Mittelstadt mit täglich rund 37.000 Pendlerbewegungen bietet sie laut Mitteilung eine Testumgebung für neue Ansätze in der Verkehrssteuerung. Die Optimierung der Ampelsteuerung werde derzeit vorbereitet und getestet. Wann die neuen Verfahren aktiviert werden, steht noch nicht fest.

Infos

www.aiamo.de