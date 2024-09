750 Unikate zum 750. Stadtgeburtstag, alle gestrickt, gehäkelt oder genäht, und das für einen guten Zweck – die „750er Collection“ wird am Samstag, 7. September, beim Flohmarkt des Lions Club Landau im Alten Kaufhaus ausgestellt und gegen Spenden abgegeben. Diese 750 Unikate sind ein phantasievoller Beitrag zum Landauer Stadtgeburtstag, wie Monika Wehn von der Initiative Landau Kreativ mitteilt. Viele Frauen haben über Monate unterschiedliche Dinge hergestellt: vom Glückswürmchen über Schmusepüppchen, Babymützchen, Stofftaschen und Lesezeichen bis hin zu eleganten Kleidern für Barbie-Puppen oder Nestelmuffs für unruhige Hände. Der Erlös des Verkaufs der Unikate geht an den Förderverein des Frauenhaus Südpfalz. Die 750er Collection ist das erste Projekt der Initiative. Weitere Projekte sind in Planung. Sie richten sich an Frauen, die Gleichgesinnte kennenlernen wollen und Lust haben, gemeinsam schöne Dinge zu gestalten.