Unbekannte sind in ein Wohnhaus in der Lessingstraße in Bad Bergzabern eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Tat am Mittwoch in der Zeit zwischen 4.30 und 10.30 Uhr begangen. Die Räume wurden durchwühlt, dabei wurde Bargeld gestohlen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.