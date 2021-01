Die Polizei sucht einen Mann, der in der Silvesternacht zwischen 1 und 2 Uhr in der Blücherstraße in Edenkoben die Spiegel mehrerer geparkter Fahrzeuge beschädigt hat. Laut Zeugen war der Täter etwa 1,80 Meter groß, stämmig und hatte ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Er soll eine schwarze Jacke getragen haben und alkoholisiert gewesen sein. Hinweise unter Telefon 06323 9550 erbeten.