Unbekannte sind in eine Schule in der Zeppelinstraße in Bad Bergzabern eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Freitag und Montagmorgen. Die Einbrecher gelangten über ein Kellerfenster in das Gebäude. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Es wird noch ermittelt, was gestohlen wurde. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.