In der Zeit zwischen Sonntag und Mittwoch sind bisher Unbekannte in eine Kirche in der Landauer Straße eingebrochen. Laut Polizei erbeuteten die Täter Elektrogeräte aus dem Versammlungsraum der Kirche. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 06343 93340 oder per Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu wenden.