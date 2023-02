An der Südlichen Weinstraße hat es in der Nacht auf Mittwoch mehrere Einbrüche in Gewerbebetriebe gegeben. Wie die Polizei berichtet, brachen am späten Dienstagabend zwei Unbekannte in ein Bürogebäude im Industriering in Edenkoben ein. Sie schlugen eine Scheibe ein und öffneten ein Fenster. Anschließend durchsuchten sie den Komplex. Mit einem geringen Bargeldbetrag konnten die Täter flüchten. Einen versuchten Einbruch gab es in ein Firmengebäude in der Lerchenweide. Vermutlich wurden die Täter gestört, weshalb sie flüchteten. Die Polizeiinspektion Edenkoben bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 06323 9550. Die Kollegen aus Bad Bergzabern vermelden, dass Unbekannte in mehrere Firmengebäude im Industriegebiet Pleisweiler-Oberhofen eingebrochen sind. Bei den Vorfällen in der Kurfürstenstraße und der Straße Im Weidfeld wurden Bargeld sowie Werkzeug- und Arbeitsgeräte gestohlen. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06343 93340 entgegen.