Der Impfbus des Landes, bei dem sich jeder gegen Corona impfen lassen kann, der älter ist als zwölf Jahre, ist am Freitag, 18. Februar, von 9 bis 17 Uhr in Billigheim-Ingenheim am Bürgerhaus, Westliche Gleisbergstraße 23.

Schutzimpfungen gegen Corona sind ohne Termine auch möglich in der Kommunalen Impfstelle LD/SÜW, Albert-Einstein-Straße 29, in Landau. Die Öffnungszeiten sind montags, mittwochs und freitags von 8 bis 15.45 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 11 bis 18.45 Uhr. Wer Termine vereinbaren möchte, kann das über die Hotline des Landes unter Telefon 0800 5758100 oder online unter www.impftermin.rlp.de tun. Unbedingt mitzubringen sind die Nachweise über vorherige Impfungen.