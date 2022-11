Der Impfbus des Landes macht am Donnerstag, 24. November, von 10 bis 17 Uhr Station in Bad Bergzabern. Er wird am Parkplatz der Schlosshalle in der Königstraße 61 stehen. Darauf weist die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hin. Geimpft wird ohne Terminvergabe. Benötigt wird der Personalausweis, wenn vorhanden, ist auch der Impfpass mitzubringen. Eine Impfung kann erhalten, wer mindestens zwölf Jahre alt ist. Zur Verfügung stehen laut Ankündigung die Vakzine von Biontech, auch der an Omikron angepasste Impfstoff, Moderna und Novavax. Personen bis zum 30. Lebensjahr erhalten grundsätzlich Biontech, Ältere im Regelfall Moderna.