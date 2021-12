Der Impfbus kommt am Montag, 27. Dezember, von 9 bis 17 Uhr an die Kaiserberghalle in Göcklingen, Hauptstraße 114, und am Mittwoch, 29. Dezember, von 9 bis 17 Uhr an die Löwensteinhalle in Albersweiler, Kanskircher Straße 24.

Am Montag, 3. Januar, steht der Impfbus von 9 bis 17 Uhr am Bürgerhaus Maikammer, Marktstraße 8.

Am Mittwoch, 5. Januar, hält der Impfbus von 9 bis 17 Uhr an der Festhalle Landau, Mahlastraße 3.

Ebenfalls am Mittwoch, 5. Januar, steht ein Impfbus von 9 bis 17 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Böbingen, Hauptstraße 19 a.

Am Freitag, 7. Januar, und am Samstag, 8. Januar, kommt der Impfbus des Landes nach Gossersweiler-Stein an die Berglandhalle, Schulweg 14, teilt das Land mit.