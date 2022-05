Wer hat die beiden Männer gesehen, die im Zug von Kandel nach Landau in Streit geraten sind? Das fragt die Bundespolizei. Am Dienstag gegen 17.15 Uhr sei es in der Regionalbahn RB 51 (Zugnummer 12434) auf der Strecken von Kandel nach Landau zu einer Körperverletzung gekommen, heißt es im Polizeibericht. Ein Mann habe einen anderen nach einer verbaler Auseinandersetzung ins Gesicht geschlagen und mit einem Messer bedroht. Von beiden Männern gab es keine Spur, als die Polizei am Hauptbahnhof in Landau eintraf. Der Zeuge berichtete den Polizisten, dass sowohl der Täter als auch das Opfer, das sich in Begleitung einer Frau befand, den Bahnhof bereits zu Fuß verlassen hätten. Der Täter sei 1,75 bis 1,80 Meter groß, habe mittellange, dunkelblonde Haare und ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0631 340 730 bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden.