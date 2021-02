Der Fahrer eines dunklen Kombis verursachte am Mittwochabend einen Unfall in Edenkoben und machte sich danach einfach aus dem Staub, wie die Polizei berichtet. Der Kombifahrer bog kurz vor 22 Uhr aus der Blücherstraße nach rechts auf die L 516 in Richtung Edesheim ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines BMW-Fahrers, der aus Edenkoben kam. Durch ein Ausweichmanöver konnte ein Zusammenstoß vermieden werden, allerdings geriet das Fahrzeug des 34 Jahre alten BMW-Fahrers nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Unfallverursacher haute einfach ab. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06323 9550 entgegen.