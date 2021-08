... ich gesund bleiben will“, sagt Marcello Bonetti. Ganz einfach. Vielmehr gibt es für den 34-Jährigen zu diesem Thema nicht zu sagen. Bonetti betreibt das Eiscafé Gelatiamo in der Marktstraße 22 in Bad Bergzabern, direkt an der Marktkirche. Sich nicht impfen zu lassen, war für den Italiener nie ein Thema. Er hat es im Juni hinter sich gebracht. „Meine Frau ist geimpft, mein Vater auch – und seit Kurzem auch das komplette Eiscafé-Team“, erzählt Bonetti. Er findet das wichtig, schließlich haben alle viele Kundenkontakte. Geimpft wurde Bonetti mit Johnson & Johnson. „Ich habe mich für diesen Impfstoff entschieden, weil man nur eine Impfung braucht. Ich habe halt wenig Zeit“, sagt er.