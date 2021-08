ich Mitmenschen zu schützen habe. Um meine eigene Gesundheit mache ich mir keine großen Sorgen, aber ich habe betagte Angehörige, viele Gesprächspartner im Beruf – auch alte und vorerkrankte –, die ich nicht gefährden will und darf, und ein Team von Kolleginnen und Kollegen, das mir am Herzen liegt. Alle diese Menschen kann und will ich nicht durch persönlichen Leichtsinn gefährden. Im Übrigen bin ich auch der Meinung, dass Medien nicht nur, aber auch in der Pandemie eine wichtige Rolle spielen. Auch das ist Ansporn und Verpflichtung, den Laden am Laufen zu halten.

Sebastian Böckmann, Leiter der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Landau.