Zu einem schweren Unfall kam es am Montag gegen 17 Uhr in Bad Bergzabern. Wie die Polizei berichtet, war ein 15-jähriger Radfahrer mit seinem E-Scooter fahrenden Kumpel auf der Turmstraße Richtung Luitpoldstraße unterwegs. Die beiden Jugendlichen fuhren laut Polizei ungebremst über die Kreuzung, an der rechts vor links gilt. Von rechts kam ein Auto. Der Scooter-Fahrer konnte noch rechtzeitig ausweichen, der Radler prallte mit dem Honda zusammen. Der Teenager, der keinen Helm trug, wurde schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in ein Spezialkrankenhaus gebracht. Er erlitt auch Kopfverletzungen. Sein Zustand ist laut Polizei stabil. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.