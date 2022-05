Die Deichmann-Filiale im Hochbach-Zentrum in Bornheim wurde modernisiert. Am Mittwoch und 9 Uhr öffnet sie nach dem Umbau wieder ihre Türen.In den neu gestalteten Verkaufsräumen präsentiert der Schuheinzelhändler sein Angebot in einem hellen und freundlichen Ambiente. Zudem wird der klassische stationäre Einkauf im Schuhgeschäft vor Ort mit kundennahen digitalen Services verbunden. Ist der gewünschte Artikel in der passenden Größe oder Ausführung vor Ort gerade nicht vorrätig, lässt sich seine Verfügbarkeit in anderen Filialen per App direkt prüfen und der Einkauf bei Bedarf auch nach Hause liefern. Auch ist es möglich, online bestellte Ware in die Wunsch-Filiale liefern zu lassen, um sie vor dem Kauf noch einmal in Ruhe anzuprobieren.

Die Filiale ist von montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 18 Uhr geöffnet.