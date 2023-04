Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die lange versprochene Verkehrszählung auf der neuen Hornbachspange bei Landau-Nord ist erfolgt. Das Ergebnis: Die Spange verbindet zwei große Verkehrswege, aber das ist gar nicht so wichtig. Vor allem trägt sie ihren volkstümlichen Namen zu recht.

Die Verbindung von der A65 zu B272 in Fahrtrichtung Speyer wird werktags im Mittel von 1882 Fahrzeugen in 24 Stunden benutzt. 11,5 Prozent davon, also 216 Fahrzeuge, sind Lastwagen. Das hat