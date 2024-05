Am Samstag zwischen 20 und 23 Uhr wurde auf dem Kundenparkplatz des Restaurants „1870“ am Busbahnhof in Bad Bergzabern ein geparkter schwarzer Mazda CX-5 mit SÜW-Kennzeichen beschädigt. Laut Polizei richtete der Verursacher, vermutlich beim Rangieren, einen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro an und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.