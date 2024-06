Die Freien Wähler waren zuletzt bei Wahlen im Aufwind. In Speyer sind sie noch zu stark von einzelnen Familien abhängig.

Ableiter, Ableiter, Hofmann, Hofmann, Baust, Baust – so lautete die Reihenfolge auf der FW-Liste nach der Stadtratswahl vom 9. Juni. In den Rat sind Claus und Frank Ableiter eingezogen. Dass sich nun das Ehepaar Hofmann mit diesen verkracht und aufgehört hat, muss aus Sicht der Freien Wähler ärgerlich sein: zum einen wegen des großen Einsatzes der Hofmanns, zum anderen wegen der knappen Personaldecke. Zu den 14 Mitglieder kommen zwar Sympathisanten und eine lange Wahlliste. Sich zu einer Stärke aufzuschwingen, von der die FW auch mit Blick auf Ergebnisse in anderen Kommunen träumen, wird so allerdings in Speyer schwierig. Dazu trägt auch bei, dass mit SWG und UfS zwei Wählergruppen ein vergleichbares Klientel ansprechen könnten.