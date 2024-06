Mit Behinderungen für etwa drei Wochen müssen Verkehrsteilnehmer am Kreisel in der Uhlandstraße seit Montag, 17. Juni, rechnen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, erfolgen dort bis voraussichtlich Freitag, 5. Juli, dringend notwendige Straßenarbeiten. Eltern, die ihre Kinder zur Kita oder zur IGS Grünstadt bringen wollen, sollten deshalb mehr Zeit einplanen. Während der Arbeiten, die in drei Bauabschnitte eingeteilt sind, wird der Verkehr mit einer Ampel geregelt. Die Ausfahrt aus der Pfortmüllerstraße in die Uhlandstraße über den Kreisel ist während der gesamten Dauer nicht möglich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.