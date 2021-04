Eine hochwertiges Mountainbike wurde aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Weinstraße in Bad Bergzabern gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, geschah die Tat am Freitag zwischen 13 und 16 Uhr. Bei dem Rad handelt es sich um ein blau-weißes Herren-Mountainbike der Marke Haibike Sduro Hardnine 5.0. Der Wert des Fahrrades beläuft sich auf über 2000 Euro. Die Polizei in Bad Bergzabern bittet um Hinweise zu dem oder den Tätern unter der Telefonnummer 06343 93340.