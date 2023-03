Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) will offenbar die Dezernate neu zuschneiden. Damit ist die Aufgabenverteilung in der Stadtspitze gemeint. Das klingt nach Routine, aber nähere Angaben dazu macht der Oberbürgermeister auch auf Nachfrage nicht. Das wiederum hört sich nach Zoff im Rathaus an.

[Korrigiert 16 Uhr]Hirsch sagte kürzlich, dass es in den kommenden Monaten einige Veränderungen in der Verwaltung geben werde, die durch personelle Wechsel und organisatorische Anforderungen