Auf dem Parkplatz des Verteilerzentrums der Post, in der Straße Im Wernersgrund in Bad Bergzabern, ist am Montagmorgen ein Basketballkorb mit einem Standfuß gefunden worden. Die Polizei hat bislang den Eigentümer des Spielgerätes nicht ermitteln können. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.