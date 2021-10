Aus dem Außenbereich einer Weinstube im Kurpark wurde ein Heizstrahler gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Diebstahl bereits in der Nacht vom 11. auf 12. Oktober. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Zeugen bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.