In der Nacht zum Dienstag, 1. November, wurde in der Schwarzerdstraße in Birkenhördt an einem Dacia Duster die Heckscheibe eingeschlagen. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro angerichtet. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Nummer 06343 93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Darüber hinaus wurde in der gleichen Nacht – zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 4.30 Uhr – in der Brüsseler Straße in Offenbach ein ordnungsgemäß verschlossen abgestellter Roller entwendet. Der Geschädigte fand sein Gefährt schließlich etwa 500 Meter vom Wohnanwesen entfernt im Grünstreifen. An dem Roller wurden die Frontverkleidung aufgebrochen, beide Spiegel demontiert und die Kennzeichenhalterung samt Kennzeichen abgerissen. Letzteres wurde bei der Tatausführung sodann gestohlen. Sachdienliche Hinweise zu diesem Ereignis nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.