Der Umbau des bisherigen Hauptpostgebäudes in Landau soll im Mai beginnen. Er rechne in Kürze mit der Baugenehmigung. Das hat Stephan Pflumm, einer der beiden Geschäftsführer des Projektentwicklers Phoenix living GmbH, Stuttgart, auf Anfrage gesagt. Die Zusammenarbeit mit der Stadt bezeichnete er als sehr gut und konstruktiv. Wie die beiden Gewerbe- oder Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss des Gebäudes künftig genutzt werden, stehe noch nicht fest. Wie berichtet, zieht die Post ins ehemalige Commerzbankgebäude in der Marktstraße. Die 26 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sind alle verkauft. Dies müsse vor Baubeginn passiert sein, damit die Käufer besondere steuerliche Abschreibemöglichkeiten im Denkmalschutz nutzen könnten, so Pflumm. Das 1924 von der Oberpostdirektion Speyer errichtete, expressionistische Postgebäude steht als Einzeldenkmal unter Schutz. Es bleibe dabei, dass der Umbau Ende 2024 abgeschlossen sein soll. Nach Pflumms Angaben wird im Hof des Gebäudes eine Tiefgarage gebaut, die für etwa 20 Fahrzeuge Platz bieten werde.