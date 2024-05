Am Pfingstsonntag ist in Schweigen-Rechtenbach auf einer Streuobstwiese ein aufgebrochener Zigarettenautomat gefunden worden. Der war zuvor im Ort von einer Gebäudefassade abgerissen worden, berichtet die Polizei in Bad Bergzabern. Wie hoch der genaue Schaden ist, ist zurzeit noch unklar. Die Polizei in Dahn hat gemeldet, dass am Freitag, 17. Mai, gegen 1.40 Uhr eine Anwohnerin in der Brückenstraße in Hirschthal im Dahner Felsenland drei vermutlich männliche Personen beobachtete, wie sie einen an einer Hauswand befestigten Zigarettenautomat angingen. Sie sprach die Männer an, und diese ergriffen die Flucht. Sie seien mit einem silberfarbenen Kombi, vermutlich der Marke Opel, in Richtung französische Grenze geflohen. Zu diesem Fall bittet die Polizeiinspektion Dahn um Hinweise per E-Mail an pidahn@polizei.rlp.de oder telefonisch unter der Rufnummer 06391 9160.