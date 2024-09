Trotz eines Regensturzes gingen beim Haiti-Lauf 63 Teilnehmer an den Start, die gemeinsam 1650 Runden (550 km) im Goethepark liefen, heißt es in einer Mitteilung des Landauer Vereins Lebensmission Haiti. Die Stimmung sei durchweg gut gewesen, „warme Speisen und Getränke taten allen wohl“. Der Regen habe unterdessen deutlich gemacht wie wichtig ein dichtes Dach und ein sicheres Heim sei, heißt es weiter. Der Erlös des Haiti-Laufs werde dem Neubau eines Jungenhauses im Kinderdorf in Gonaives/Haiti zugute kommen. Der Landauer Verein Lebensmission feiert nächstes Jahr sein 50. Jubiläum. Er unterhält zwölf dauerhafte Projekte im Karibikstaat Haiti. Beim virtuellen Lauf wurden derweil 388 Lauf- und Fahrradkilometer zurückgelegt, sowie 2604 Motorrad-Kilometer gesponsert. Der Zwischenstand des diesjährigen Haiti-Laufs liege somit bei mehr als 18.000 Euro , so der Verein.

Info

Wer spenden möchte, kann dies weiterhin tun: VR-Bank Südpfalz, BIC: GENODE61SUW, IBAN: DE65 5486 2500 0000 7832 00, Verwendungszweck: Haiti-Lauf