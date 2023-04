Gleich zwei Straftäter haben am Freitag tief in die Tasche greifen müssen, um nicht ins Gefängnis zu wandern. Wie die Polizei berichtet, besuchte eine Funkstreife am Morgen einen Mann, gegen den ein Haftbefehl vorlag, in dessen Wohnung in Bad Bergzabern. Weil er einen offenstehenden dreistelligen Geldbetrag bar bezahlte, konnte er eine Haftstrafe verhindern.

Dasselbe Schicksal ereilte einen weiteren Gesuchten am Mittag bei einer Verkehrskontrolle am Weintor in Schweigen-Rechtenbach. Er wurde laut Polizeibericht von Beamten erkannt, als er zu Fuß an der Kontrollstelle vorbeilief. Auch er konnte die offenen Schulden direkt begleichen – in seinem Fall ging es um einen vierstelligen Geldbetrag – und so eine Haftstrafe vermeiden.