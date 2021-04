Wegen Corona wird das beliebte Hüttenhopping mit Wanderstempeln und Schoppeglas als Belohnung in diesem Jahr anders sein. Die Aktion startet am 1. Mai als „Hybrider Wanderspaß 4.0“. Solange die Hütten geschlossen sind, können sich Wanderer die Stempel an den Hütten holen und Selfies ans Tourismusbüro Edenkoben senden. Sobald die Hütten wieder offen sind, wird die bisherige „analoge Stempelaktion“ wieder möglich sein. Das Hüttenhopping geht bis 31. Oktober.

Weitere Infos gibt auf www.garten-eden-pfalz.de und unter Telefon 06323-959222. Pässe sind abholbereit im Tourismusbüro, solange der Vorrat reicht. Pro Person kann ein Pass eingelöst werden.