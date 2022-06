Ein bislang unbekannter Mann hat in der Nacht auf Sonntag in der Weinstraße in Bad Bergzabern einen Gullydeckel ausgehoben. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall in Höhe des Anwesens Nummer 86. Der Täter rollte den Gullydeckel auf den Gehweg. Da ein Verkehrsteilnehmer die Gefahrenstelle rechtzeitig erkannte und reagierte, kam niemand zu Schaden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06344 93340.