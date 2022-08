Von Mittwoch an bis zum 8. September schaut die christliche Welt nach Karlsruhe. Zur elften Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen kommen bis zu 5000 internationale Gäste aus 350 Mitgliedskirchen. Am kommenden Wochenende, am 3. und 4. September, macht sich ein Teil der Vollversammlung in die Südpfalz auf. Gemeinsam mit der Protestantischen Kirchengemeinde Saint Jean in Wissembourg wird am Sonntag, 4. September, 10.30 Uhr, in der Marktkirche in Bad Bergzabern ein Gottesdienst gefeiert. Dieser wird mehrsprachig sein und übersetzt werden, teilt die Kirchengemeinde mit. Es werden bis zu 45 Gäste aus aller Welt erwartet. „Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt“ sei das Thema, unter dem die Vollversammlung stehe. „Versöhnung“ werde auch das Thema es Gottesdienstes in Bad Bergzabern sein. Im Anschluss werde zum Umtrunk eingeladen. Anschließend stehe mit den Gästen in Schweigen ein Mittagessen auf dem Sonnenberg auf dem Programm.Danach werde nach Wissembourg gewandert, wo um 15 Uhr ein Konzert in St. Jean veranstalter werde. Um 17.30 Uhr kehren die Gäste mit dem Zug nach Karlsruhe zurück, so die Kirchengemeinde. Wer das weitere Besuchsprogramm begleiten will, kann sich im Dekanat unter 06343 7002100 anmelden.