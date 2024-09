Mit der Initiative „Die Linke hilft“ will die Linke Südpfalz ein offenes Hilfsangebot für Bürger schaffen, die sich in sozialen Problemlagen befinden. Dieses Format soll Menschen unterstützen, die Hilfe benötigen – unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit oder sozialen Herkunft. Das Gründungstreffen ist am Donnerstag, 12. September, um 17.30 Uhr im Südsternhaus in der Weißenburger Straße 30 in Landau. Dabei spiele es keine Rolle, ob man Parteimitglied sei oder nicht, heißt es in einer Mitteilung. Es solle ein starkes solidarisches Netzwerk geschaffen werden.